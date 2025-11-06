A Dire Fare Teatrare ci sono 'I vestiti nuovi dell’imperatore'

A Dire Fare Teatrare un altro appuntamento da non perdere dedicato alle famiglie.

Al Minimal Teatro di Empoli domenica 9 novembre in scena una bella produzione di Teatro Glug che presenta I vestiti nuovi dell’imperatore tratto dall’omonima fiaba di H.C. Andersen

con Enzo Cozzolino, regia Matthias Träger-

Uno spettacolo divertente e coinvolgente che racconta con burattini, musica, humor e colpi di scena la famosa fiaba di H.C. Andersen, scritta nella metà dell’800 e ancora oggi di grande attualità. Un Imperatore molto particolare, un Ciambellano di Corte stolto e un sarto veramente geniale sono i protagonisti principali di questa storia che ci parla della vanità, dell’egoismo e dell’inganno delle apparenze. Saranno i bambini, con gli occhi dell’innocenza, a riportare l’Imperatore alla sua nuda realtà.

Lo spettacolo è adatto a bambini dai 3 ai 10 anni.

Il programma prosegue domenica 16 novembre la compagnia Lagrù in I lupi sono cattivi solo nelle fiabe e ultimo appuntamento domenica 23 novembre con La leggenda di Colapesce di Prometeo Teatro.

Per gli spettacoli di Dire Fare Teatrare il biglietto costa € 4,5.

È gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare a 0571 / 81629 – 83758, o scrivere biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro