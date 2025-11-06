Al congresso nazionale della SICPRE tre riconoscimenti per la Scuola pisana

Tre riconoscimenti per ex allievi e allievi della Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell’Università di Pisa diretta da Emanuele Cigna - ordinario di Chirurgia plastica nello stesso ateneo e direttore della Sezione dipartimentale di Chirurgia plastica e microchirurgia dell’Aoup - al recente congresso nazionale della Sicpre tenutosi a Napoli.

A ricevere i premi Mirco Pozzi, specialista in servizio in Aoup premiato per il miglior abstract nell’ambito della chirurgia rigenerativa e della medicina anti-aging, ottenendo inoltre la borsa di studio della Sicpre per i migliori giovani specialisti 2025.

Eva Covello, specializzanda al secondo anno, ha ricevuto invece il premio per il miglior paper nella sessione dedicata al linfedema (gonfiore causato dall’accumulo di linfa nei tessuti).

Già nel 2020 Alberto Bolletta, oggi associato di Chirurgia plastica all’Università di Pisa, aveva vinto la borsa di studio nazionale, segno di una consolidata e lunga tradizione della chirurgia plastica pisana, sia universitaria sia ospedaliera, da tanti anni punto di riferimento a livello nazionale e internazionale.

Fonte: AOu Pisana - Ufficio stampa