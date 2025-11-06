Al via entro al fine dell'anno i lavori sugli impianti di illuminazione nei campi sportivi empolesi

L'amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie politiche di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e miglioramento del patrimonio pubblico, ha programmato un intervento di riqualificazione degli impianti di illuminazione di sei campi sportivi comunali da calcio di Empoli.

Con l’approvazione del progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale, l’avvio dei lavori è previsto entro la fine dell’anno in corso (2025) e riguarderà i ‘campi’ di Ponte a Elsa, Pozzale, Cortenuova, Fontanella, Monterappoli e Villanova. L’appalto dei lavori è stato affidato alla ditta Elettro 2010 srl con sede a Empoli (via Pirandelli, 21) per un importo di 144.968,51 euro.

In questo momento gli impianti di illuminazione dei suddetti campi sportivi sono realizzati con tecnologie tradizionali (ioduri metallici), caratterizzate da elevati consumi energetici, costi di manutenzione significativi dovuti alla limitata vita utile delle lampade e una qualità della luce non più conforme ai moderni standard prestazionali e di sicurezza. Pertanto tali impianti risultano energivori e non in linea con le vigenti normative in materia di efficienza e inquinamento luminoso. Si stima una riduzione dei consumi energetici superiore al 60% rispetto alla tecnologia attuale, con un conseguente e significativo risparmio sulla spesa pubblica.

Questo intervento di riqualificazione a led degli impianti di illuminazione dei sei campi sportivi rappresenta un'azione importante in termini di benefici: adeguamento normativo completo alle norme UNI EN 12193, e leggi regionali; drastico risparmio economico sui costi di energia elettrica e di manutenzione; miglioramento della qualità del servizio offerto agli atleti e alle società sportive, con maggiore sicurezza e comfort visivo; riduzione dell'impatto ambientale grazie al minor consumo energetico e all'eliminazione dell'inquinamento luminoso.

L’assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli ha spiegato che questo intervento si inserisce pienamente nel quadro di riqualificazione degli impianti sportivi che l'amministrazione si era impegnata a realizzare. A seguito di sopralluoghi, è stata data priorità all'efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna, in quanto rappresentano l'urgenza maggiore sia dal punto di vista del risparmio energetico che della qualità dell'illuminazione fornita. Una volta completato questo progetto, tutti i campi sportivi comunali beneficeranno di un nuovo impianto di illuminazione a tecnologia LED.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate