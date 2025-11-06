Atop spa, insediato il tavolo regionale di salvaguardia

Si è insediato questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati il tavolo regionale di salvaguardia sulla Atop spa di Barberino Tavarnelle (Fi).

L’apertura del tavolo era stata richiesta dalle organizzazioni sindacali in seguito alla grande preoccupazione destata dalla presentazione da parte dell’azienda (proprietà Ima Group e specializzata nel settore automotive) di un piano che non fornisce sufficienti garanzie per la tutela dell’occupazione. Secondo quanto comunicato dai vertici della società, il sito, che impiega 240 lavoratori, versa in stato di grave difficoltà a causa della crisi che interessa il mercato dell’auto elettrica.

Alla fine dello scorso settembre, la Regione aveva già avuto modo di affrontare la questione in occasione di un primo confronto con i rappresentanti dei lavoratori.

All’incontro odierno, oltre a sindacati e Rsu, erano presenti il sindaco di Barberino-Tavarnelle David Baroncelli, rappresentanti della giunta comunale di Poggibonsi e dirigenti di Atop Spa.

La Regione Toscana ha chiesto all’azienda un ripensamento complessivo delle proprie prospettive aziendali teso a elaborare un piano di sviluppo che tenga insieme salvaguardia dei livelli occupazionali e continuità produttiva del sito. Inoltre ha ottenuto la disponibilità di Atop spa ad avviare un percorso per individuare, anche con il coinvolgimento del Mimit, strumenti di carattere nazionale idonei a sostenere il rilancio del sito. Al tempo stesso la Toscana ha assicurato la propria disponibilità ad affiancare tale percorso, a condizione di una effettiva e convincente proposta di rilancio.

L’incontro si è concluso con la convocazione di una nuova riunione del tavolo per il prossimo prossimo 3 dicembre.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

