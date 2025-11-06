Autumnia 2025: il benessere entra in scena nella 'Piazza della Salute' di Figline Valdarno  

L’Azienda USL Toscana Centro sarà tra i protagonisti della 26ª edizione di Autumnia, in programma dal 7 al 9 novembre 2025 nel centro storico di Figline Valdarno. La manifestazione promossa dal Comune di Incisa e Valdarno e tradizionalmente dedicata ai temi di agricoltura, ambiente e alimentazione, dedica quest’anno un’attenzione particolare alla salute e al benessere, trasformando Piazza Serristori nella “Piazza della Salute”, grazie anche alla collaborazione con Ispro, Calcit Valdarno Fiorentino, Farmavaldarno, Studio Psiche e la Società della Salute Fiorentina Sud Est.

L’Ausl Toscana Centro sarà presente con un impegno concreto nei confronti dei cittadini attraverso una serie di iniziative dedicate alla promozione della salute, alla prevenzione e alla facilitazione dei servizi sanitari digitali.

In particolare, nelle giornate di sabato 8 novembre dalle ore 10.00 alle ore19.00 e domenica 9 novembre , dalle ore 10.00 alle ore 18.00, sarà attivo uno spazio informativo con: una postazione decentrata dello Sportello Unico Accoglienza Serristori (SUA); un punto informativo sui servizi amministrativi e digitali erogati dall’AUSL; una postazione attrezzata con PC per fornire assistenza su prenotazioni online e percorsi digitali, come il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), la prenotazione di visite ed esami tramite CUP online, il cambio del medico di famiglia e la gestione del borsellino elettronico per celiaci attraverso l’app Toscana Salute e il portale salute.toscana.it.

Durante tutta la durata della manifestazione, ISPRO – Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica sarà presente con la propria Unità Mobile per lo screening mammografico gratuito: Venerdì 7 novembre ore 15.00–20.00; Sabato 8 novembre ore 10.00–20.00; Domenica 9 novembre, ore 10.00–19.00. Le prenotazioni potranno essere effettuate dal 3 al 9 novembre al numero 055545454. Sarà inoltre possibile aderire allo screening del colon retto (ritiro della provetta a seguito dell’invito ricevuto a domicilio) e partecipare ad attività di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica presso lo stand dedicato.

Alla manifestazione parteciperà anche la Società della Salute Fiorentina Sud Est, che presenterà i propri servizi dedicati alla cittadinanza: lo sportello “Punto Insieme”, i centri antiviolenza, i progetti di assistenza domiciliare e inclusione sociale, i programmi per anziani, minori e persone con disabilità, oltre ai servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

La partecipazione ad Autumnia 2025 rappresenta per l’Ausl Toscana Centro un’importante occasione per rafforzare il legame con la comunità e promuovere la cultura della prevenzione e del benessere, anche e soprattutto attraverso la collaborazione con le realtà sanitarie e associative locali, con le quali l’Azienda rinnova il proprio impegno nel rendere la salute sempre più accessibile, digitale e vicina ai cittadini.

Fonte: Ausl Toscana Centro