Bus vandalizzati da studenti in Val di Cecina, Autolinee toscane: "Danni con inaccettabile frequenza"

at-autolinee toscane rende noto che, purtroppo, si stanno verificando episodi di inciviltà e vandalismo (in violazione delle normali norme di civile convivenza e di corretto utilizzo dei mezzi del servizio di trasporto pubblico locale su gomma) sui propri bus che stanno provocando danni ai mezzi e quindi ai propri lavoratori e clienti del servizio.

In particolare, tali episodi si stanno ripetendo con inaccettabile frequenza sulla Linea 780 in partenza da Pomarance delle ore 13:10 con destinazione Sasso Pisano. Come da segnalazioni tali atti di vandalismo e inciviltà sono attuati da giovani studenti residenti a Castelnuovo Val di Cecina.

Tali vandalismi producono danni diretti e indiretti all’azienda at-autolinee toscane e al servizio di trasporto pubblico locale, perché oltre al danneggiamento diretto ai bus, tolgono dalla disponibilità del servizio e quindi al diritto alla mobilità di tutti gli altri clienti dei bus che, ovviamente, per tornare in servizio devono essere riparati e ripristinati. Inoltre, tali azioni si configurano come rischi potenziali per la sicurezza dei passeggeri e dei conducenti che non possono subire distrazioni mentre sono alla guida di un bus che trasporta persone.

at-autolinee toscane ricorda che a bordo dei propri bus c’è un sistema di videoregistrazione le cui immagini sono a disposizione delle istituzioni autorizzate che ne facciano richiesta.

at-autolinee toscane informa di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare la possibilità di intraprendere azioni, sia in sede civile che in sede penale, nei confronti degli autori dei danneggiamenti dei propri bus che svolgono servizio di trasporto pubblico locale su gomma.

at-autolinee toscane ribadisce la propria disponibilità a realizzare con gli istituti scolastici e le famiglie degli studenti, azioni che possano servire a far capire agli studenti l’importanza di tenere comportamenti rispettosi delle persone e dei mezzi che svolgono un servizio a favore di tutta la comunità e di quanto siano da evitare sia civilmente e penalmente comportamenti che violano le norme e che si possono configurare come potenzialmente rischiosi per la sicurezza del trasporto pubblico.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

Notizie correlate