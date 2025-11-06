Caso di meningite a Siena, scatta la profilassi

Una donna di 50 anni è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Siena per un caso di sepsi meningococcica. L’Asl Toscana Sud Est ha avviato immediatamente la profilassi preventiva e un’indagine epidemiologica per rintracciare i possibili contatti della paziente, coinvolgendo anche una Contrada e un club di tifosi da lei frequentati nei giorni precedenti alla diagnosi.

Le autorità sanitarie raccomandano di prestare attenzione a sintomi come febbre alta improvvisa, rigidità del collo o macchie cutanee, invitando chi ne soffre a rivolgersi subito al proprio medico.

