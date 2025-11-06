Caso di meningite a Siena, scatta la profilassi

Cronaca Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

Una donna di 50 anni è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Siena per un caso di sepsi meningococcica. L’Asl Toscana Sud Est ha avviato immediatamente la profilassi preventiva e un’indagine epidemiologica per rintracciare i possibili contatti della paziente, coinvolgendo anche una Contrada e un club di tifosi da lei frequentati nei giorni precedenti alla diagnosi.

Le autorità sanitarie raccomandano di prestare attenzione a sintomi come febbre alta improvvisa, rigidità del collo o macchie cutanee, invitando chi ne soffre a rivolgersi subito al proprio medico.

Notizie correlate

Siena
Cronaca
31 Ottobre 2025

Tragedia a Siena, trovata morta la giovane di 24 anni scomparsa

È stata purtroppo rinvenuta priva di vita la giovane di 24 anni, di Monteroni d'Arbia in provincia di Siena, scomparsa dalla sera di martedì scorso. Le ricerche andavano avanti da [...]

Siena
Cronaca
30 Ottobre 2025

Scomparsa 24enne nel Senese, l'appello della famiglia. Ricerche senza sosta

Sono in corso le ricerche in tutta la provincia di Siena di una giovane di Monteroni d'Arbia, scomparsa da martedì sera 28 ottobre. Le immagini della ragazza, 24 anni, e [...]

Siena
Cronaca
26 Ottobre 2025

Aggressione in pieno centro a Siena: ferito un minore e un agente della polizia municipale

Aggressione in pieno centro a Siena: un uomo ha aggredito un minorenne in piazza del Campo. Alla vista degli agenti di polizia municipale, l’uomo si è rifiutato di fornire documenti [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina