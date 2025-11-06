Empoli ritrova l'ex cinema 'La Perla' grazie al progetto 'Lavori in corso' di Scomodo: “Uno spazio aperto alle idee e alle giovani generazioni"

Empoli ritrova uno dei suoi luoghi simbolo, l'ex cinema La Perla in via dei Neri. Da oggi, 6 novembre, lo spazio riapre ufficialmente al pubblico grazie al progetto di partecipazione collettiva 'Lavori in corso', promosso da Scomodo, la giovane realtà editoriale nata a Roma nel 2016. La riapertura è frutto del bando ANCI a cui l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa aveva partecipato, risultando tra i vincitori. La gestione dello spazio è stata poi affidata a Scomodo poi affidata a Scomodo, che guiderà un percorso di rigenerazione urbana della durata di cinque anni. L’obiettivo è restituire alla città un luogo aperto, inclusivo e vivo, capace di rispondere alle esigenze e ai desideri della comunità e - soprattutto-. delle giovani generazioni.

"Scomodo è nato a Empoli dalla necessità di essere presenti non solo nei grandi centri urbani, ma anche nelle province -, spiega Allegra Stagi, referente della comunità di Scomodo Empoli -. Vogliamo costruire qualcosa insieme alle persone che abitano le province e le campagne, allontanandoci dal modello delle grandi città. Empoli si è rivelata il luogo ideale per far nascere un progetto di questo tipo. Vogliamo formare possibili gestori di spazi inutilizzabili e offrire e generare servizi per la comunità anche attraverso i progetti in corso".

Il gruppo locale, formato da circa un centinaio di ragazze e ragazzi, è attivo sul territorio già da settembre 2024, quando sono cominciate le prime assemblee. "Abbiamo iniziato a riunirci più di un anno fa - racconta Stagi - con l’obiettivo di trovare uno spazio che potesse rappresentarci e, allo stesso tempo, rappresentare la città".

"Nasciamo come comunità Scomodo a settembre 2024 - ha aggiunto Brando Carasso, direttore delle comunità di Scomodo in Italia -, quando abbiamo lanciato la nostra prima assemblea, dopo un periodo di indagine sul territorio per capire come inserirci senza essere percepiti come 'alieni' arrivati da Roma . In questi quattordici mesi abbiamo lavorato per costruire una coesione interna e un impatto reale sul territorio, con l’obiettivo di lasciare qualcosa di concreto alle generazioni future. L'apertura di oggi risponde all'esigenza di trovare uno spazio fisico come luogo di aggregazione culturale e incontro".

'Lavori in Corso' rappresenta il primo grande progetto della redazione empolese che segna l'inizio di un percorso partecipativo aperto a tutti che impegnerà la comunità per i primi 3 mesi: "Non vogliamo aprire uno spazio già definito, ma un luogo in costruzione, dove le persone possano contribuire attivamente alla sua evoluzione", sottolinea Carasso.

Per questo motivo, all’interno dello spazio è stato installato un QR code che rimanda a un Google Form: chiunque potrà proporre idee, attività o desideri su come trasformare e vivere La Perla. Al momento l'immobile è aperto al pubblico solo per un terzo, comprendendo l'area del foyer dell'ex cinema e il balconcino che affaccia sulla sala principale. "Quando saremo pronti - ha spiegato Davide Banchini, direttore e responsabile degli eventi di Scomodo Empoli -, apriremo anche la sala. In questi primi tre mesi utilizzeremo solo una parte dello spazio, il foyer, che sarà già aperto e fruibile. Intanto lavoreremo alla ristrutturazione della sala principale, che in futuro ospiterà un’area di socialità con divani e uno spazio dedicato a dj set, concerti e talk".

Il programma e gli appuntamenti sono già stati resi noti dal collettivo, che nei prossimi 2 mesi ha organizzato sei incontri di co-progettazione, due talk e due workshop, con l'obiettivo di far conoscere lo spazio alla cittadinanza. "I prossimi incontri - ha spiegato Banchini - saranno dedicati alla co-progettazione insieme alla cittadinanza. Ci saranno anche giornate dedicate al confronto tra generazioni, eventi dedicati alla musica e tanto altro, invitando associazioni e organizzazione e organizzazioni attive in diversi ambiti".

"Abbiamo scelto di inaugurare 'Lavori in corso' proprio per mostrare ciò che è stato fatto finora e invitare la cittadinanza a costruire insieme il resto - conclude Banchini -. La Perla sarà uno spazio per tutti: un luogo dove idee, persone e passioni possano incontrarsi e dare forma a qualcosa di nuovo per Empoli".

Niccolò Banchi

