DAT in Toscana: oltre 15mila testamenti biologici depositati, Prato guida la classifica

L’Associazione Luca Coscioni ha realizzato “Oggi scegli tu”, la più ampia campagna di informazione mai realizzata in Italia sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), in onda fino al 19 novembre. Lo spot è stato trasmesso in 67 cinema e su 306 schermi in tutto il Paese, oltre che sui principali canali televisivi, radiofonici e sulla stampa nazionale.

Obiettivo dell’iniziativa è far conoscere il diritto, garantito dalla legge 219/2017, di decidere anticipatamente come essere curati – o non curati – qualora in futuro non si sia più in grado di esprimere le proprie volontà. Una tutela fondamentale del principio di autodeterminazione, che si estende fino alla fase finale della vita. In Toscana, secondo l’Osservatorio DAT dell’Associazione Luca Coscioni, sono state depositate 15.159 DAT, pari a una ogni 170 abitanti.

"Ancora una volta siamo costretti a sostituirci alle istituzioni per garantire ai cittadini un’informazione chiara e completa sui propri diritti – dichiarano Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretaria e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. L’attuale disinformazione di fatto sabota la legge, negando alle persone la possibilità di scegliere in libertà e consapevolezza. Chiediamo al Ministro Schillaci di rispettare gli obblighi previsti e di avviare finalmente una campagna nazionale degna di un Paese che riconosce l’autodeterminazione come valore fondamentale".

Lo spot, realizzato grazie alle donazioni e al 5x1000, porta la voce di Luciana Littizzetto e nasce dalla testimonianza di Cristiano, piemontese, che ha vissuto il dramma della compagna Patrizia, colpita da un ictus e rimasta impossibilitata a comunicare le proprie volontà. In assenza delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, sono stati medici e istituzioni a decidere per lei. "Patrizia non avrebbe voluto vivere in quelle condizioni, ma non aveva potuto scriverlo", racconta Cristiano. "Oggi voglio aiutare altri a non subire lo stesso destino".

La campagna invita a informarsi e a depositare le proprie DAT. Sul sito associazionelucacoscioni.it è disponibile gratuitamente un modello aggiornato, elaborato da giuristi, medici ed esperti. La voce di Luciana Littizzetto conclude lo spot con un appello semplice e diretto: "Scopri come fare il testamento biologico. Scarica il modello gratuito su associazionelucacoscioni.it. Oggi, scegli tu".

Secondo l’Osservatorio DAT dell’Associazione Luca Coscioni, in Toscana sono state depositate 15.159 DAT, pari a una ogni 170 abitanti (i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2023).

Nel dettaglio provinciale, Prato guida con una DAT ogni 93 abitanti (332 DAT depositate), seguita da:

- Livorno (1.923 DAT depositate, 1 ogni 132 abitanti)

- Pistoia (1.298 DAT depositate, 1 ogni 148)

- Grosseto (1.114 DAT depositate, 1 ogni 159)

- Firenze (4.663 DAT depositate, 1 ogni 167)

- Arezzo (1.422 DAT depositate, 1 ogni 178)

- Pisa (1.569 DAT depositate, 1 ogni 187)

- Lucca (1.457 DAT depositate, 1 ogni 190)

- Massa Carrara (661 DAT depositate, 1 ogni 222)

- Siena (720 DAT depositate, 1 ogni 235)

Fonte: Associazione Luca Coscioni - Ufficio stampa

