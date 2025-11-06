Esercitazione dei vigili del fuoco in aeroporto: oltre 60 partecipanti a Peretola

Si è conclusa nella notte tra il 4 e il 5 novembre l’esercitazione denominata “MAGNIFICA” presso l’aeroporto A. Vespucci di Firenze, finalizzata a testare il Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA). Svolta in orario notturno per non interferire con l’attività ordinaria dello scalo, nel corso dell’esercitazione è stato simulato uno scenario incidentale durante la fase di decollo di un aeromobile con contestuale principio di incendio.

L’esercitazione rientra in un piano di formazione congiunto riguardante tutte le organizzazioni che svolgono servizio a vario titolo presso lo scalo fiorentino ed ha previsto l’utilizzo di un aeromobile messo a disposizione da uno dei vettori operanti sullo scalo. Lo scenario emergenziale ha visto la partecipazione di più di 60 figuranti, messi a disposizione dalle varie associazioni di volontariato dell’area fiorentina, impiegati sia all’interno dell’aeromobile nel ruolo di passeggeri, che all’interno dell’aerostazione nel ruolo di familiari.

I Vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale sono interventi a seguito dell’attivazione dello stato di incidente da parte della Torre di controllo ed effettuato sin da subito le operazioni di soccorso, relative all’estinzione di un principio di incendio (simulato attraverso l’impiego di un fumogeno) e nel salvataggio dei passeggeri rimasti all’interno del velivolo. Immediato è stato l’invio di ulteriori risorse VVF dai distaccamenti cittadini (Firenze Ovest e Centrale) con una squadra e il supporto di un’autobotte e del funzionario di guardia.

Inviato dall’esterno anche personale sanitario che ha provveduto alla gestione dei figuranti coinvolti nello scenario emergenziale. L’esercitazione si è conclusa alle ore 03:00 con il ripristino dell’operatività dello scalo. Il personale del Centro Documentazione Video (CDV) del Comando dei Vigili del fuoco di Firenze ha realizzato le immagini dell’esercitazione che saranno utilizzate successivamente per fini formativi e per il debriefing di revisione e analisi/miglioramento.