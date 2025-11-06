Gastroenterite alla scuola materna, bambini in ospedale: si attiva l'Asl

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Toscana centro, con le strutture di Igiene Pubblica e Nutrizione e della Sicurezza Alimentare di Prato, è stato allertato nella serata di ieri a seguito di segnalazione da parte dell'ospedale Santo Stefano riguardante alcuni casi di gastroenterite in 15 bambini della scuola d'infanzia Papa Giovanni XXIII nel territorio di Prato. Non sono emersi fin qui casi clinici severi. Le inchieste epidemiologiche e tutte le valutazioni del caso sono tuttora in corso. Le strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione sono in stretto contatto e in coordinamento con il Centro di Riferimento Regionale sulle Tossinfezioni Alimentari (Ce.R.R.T.A) della Regione Toscana, con il Comune e con il reparto di Pediatria dell’ospedale per la gestione della problematica e per risalire alle possibili cause. Al momento 5 bambini risultano trattenuti in osservazione in Pediatria.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa