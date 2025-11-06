Giani: "Un nuovo teatro a San Miniato è necessario"

Politica e Opinioni San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani lancia l’idea di un nuovo teatro a San Miniato, sottolineandone la necessità per valorizzare il Dramma Popolare, la storica manifestazione estiva di rilievo internazionale che si tiene in piazza della Cattedrale. "Il teatro originario fu distrutto nella Seconda guerra mondiale – ha ricordato Giani – e da allora l’evento si svolge all’aperto. Serve uno spazio stabile, magari nella piana di San Miniato Basso, ben collegata dalla Firenze-Pisa-Livorno”.

Il sindaco Simone Giglioli ha accolto con entusiasmo la proposta: "È il sogno di San Miniato e anche di Eugenio. Il nostro teatro Quaranthana, con 99 posti, è troppo piccolo per le esigenze della città".

Notizie correlate

San Miniato
Politica e Opinioni
6 Novembre 2025

I Vignaioli San Miniato: "Escluso associato da cena presentazione Mostra Tartufo". Comune smentisce

Polemica a San Miniato tra l'Amministrazione comunale e i Vignaioli San Miniato, Associazione Produttori di vino di San Miniato che attraverso una nota inviata alla stampa ha denunciato che uno [...]

San Miniato
Attualità
6 Novembre 2025

Udienza fissata dopo 3 anni dal fatto, ma il Giudice di Pace è chiuso: la segnalazione da San Miniato

L'udienza era stata stata fissata, a circa 3 anni dall'incidente, lo scorso 4 novembre, ma l'ufficio del Giudice di Pace era chiuso. La segnalazione arriva da San Miniato dove, come [...]

San Miniato
Politica e Opinioni
5 Novembre 2025

Biblioteca San Miniato Basso, Guazzini (GM): "Ancora chiusa dopo 20 mesi"

Dal marzo 2024 San Miniato Basso attende ancora la riapertura di uno dei pochi punti di aggregazione pubblica e l'unico presidio culturale a disposizione della cittadinanza. Siamo passati dal ritenere [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina