Giani: "Un nuovo teatro a San Miniato è necessario"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani lancia l’idea di un nuovo teatro a San Miniato, sottolineandone la necessità per valorizzare il Dramma Popolare, la storica manifestazione estiva di rilievo internazionale che si tiene in piazza della Cattedrale. "Il teatro originario fu distrutto nella Seconda guerra mondiale – ha ricordato Giani – e da allora l’evento si svolge all’aperto. Serve uno spazio stabile, magari nella piana di San Miniato Basso, ben collegata dalla Firenze-Pisa-Livorno”.

Il sindaco Simone Giglioli ha accolto con entusiasmo la proposta: "È il sogno di San Miniato e anche di Eugenio. Il nostro teatro Quaranthana, con 99 posti, è troppo piccolo per le esigenze della città".

