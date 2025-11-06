Guida turistica aggredita sul tram a Firenze: "Schiaffeggiata perché ebrea"

Una guida turistica ha raccontato di essere stata schiaffeggiata su un tram a Firenze dopo essere stata riconosciuta come ebrea per la stella di David che portava al collo. L’episodio, avvenuto a metà settembre, ha riguardato Francesca Rachel Valle, storica dell’arte e autrice, da 24 anni residente nel capoluogo toscano.

“Ero sul tram all’altezza della fermata Fallaci Strozzi – ha raccontato a La Nazione – quando un uomo che parlava arabo si è avvicinato, ha detto qualcosa fissando la mia collana e mi ha dato uno schiaffo improvviso. Sono rimasta impietrita e appena si sono aperte le porte sono scesa e corsa a casa”.

La donna ha spiegato di essere rimasta scioccata e impaurita, tanto da non uscire di casa per tre giorni. Non ha sporto denuncia, ritenendo che “di solito tutto passa in cavalleria”, ma nei giorni scorsi ha deciso di scrivere una lettera alla premier Giorgia Meloni per raccontare la sua esperienza.

Valle ha aggiunto che il clima verso gli ebrei in Italia si è fatto più pesante dopo gli eventi del 7 ottobre 2023: “Tra i miei conoscenti c’è chi evita di esporsi o non indossa più simboli religiosi”. Già nel 2024, ha ricordato, una cliente le aveva annullato una visita guidata dopo aver saputo della sua origine ebraica.

