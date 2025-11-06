Il Movimento Shalom in partenza per il "pellegrinaggio di pace" in Armenia

"Il popolo armeno è ammirabile per la fedeltà al Vangelo e la difesa ininterrotta della propria cultura malgrado le continue guerre che hanno via via limitato il suo territorio. La Grande Armenia non c'è più, oggi è un piccolo stato ancora più ridotto dopo l'ultimo conflitto con l'Azerbaijan. La sua popolazione è ridotta ad appena tre milioni di abitanti. Della sua terra se ne parla di già nel libro della Genesi in rapporto al monte Ararat dove incagliò l'arca di Noè, dopo il diluvio. Oggi è il più alto monte della Turchia". Così in una nota il Movimento Shalom che annuncia un "pellegrinaggio di pace" in Armenia dal 9 al 16 dicembre 2025.

"Il genocidio mai riconosciuto dai Turchi – dichiara don Andrea Cristiani che accompagnerà il gruppo - ha causato la morte di un imprecisato numero di Armeni; c'è chi parla di due milioni di vittime. Visiteremo il Mausoleo. La lunga annessione al blocco sovietico ha lasciato dolorose tracce. Arminé, la nostra guida in Armenia parlante italiano, è molto colta. Ci accompagnerà a scoprire le meraviglie storiche, architettoniche e paesaggistiche di questo mondo incantevole che ha un grande desiderio di Pace".

Il pellegrinaggio segna anche la penultima tappa del 50° anniversario di Shalom che si concluderà il prossimo 8 dicembre.