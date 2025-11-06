Immobiliare nella Piana tra Prato e Firenze: "Perdita del potere d'acquisto influenza il mercato"

Nel quadrante est di Prato, i prezzi appaiono lievemente in crescita rispetto allo scorso anno. Passando invece il confine provinciale ed arrivando a Campi Bisenzio, la valutazione può arrivare a 3mila euro al metro quadrato, con la richiesta particolarmente alta anche per Sesto e Calenzano. È il punto sul mercato immobiliare della Piana tra Prato e Firenze, in base ai primi riscontri di Mediatori Group. Il report definitivo sarà disponibile solo il prossimo anno, ma è intanto possibile estrapolare i primi dati di massima per provare ad analizzare il momento.

"In questa fase possiamo osservare, che ci sono molte più richieste che immobili disponibili in vendita. Nell'area di Prato Est gestiamo la parte di Mezzana, via Zarini, La Querce, Le Macine e viale della Repubblica dove la richiesta per l'acquisto è molto forte soprattutto per immobili target come trilocali e quadrilocali in buone condizioni o da ristrutturare ma che hanno accessori, uno spazio esterno o un posto auto o garage – ha spiegato il responsabile di Mediatori Group Prato Est, Samuele Cioni - i prezzi medi in queste zone sono in crescita e rispetto all'anno scorso c'è un leggero aumento con una media che oscilla tra i 2100 e 2400 al metro quadro. Il mercato è piuttosto vivo: nell'ultimo anno abbiamo svolto più di 450 appuntamenti di vendita e questo conferma una domanda costante ma una disponibilità sul mercato degli immobili più limitata. I tempi di vendita dall'anno scorso si sono allungati, anche per questo le agenzie sul territorio non possono più lavorare con incarichi a sei mesi sul territorio ma devono estendere l'orizzonte di tempo di almeno un anno". E anche Calenzano e Sesto restano particolarmente richieste. "Sesto e Calenzano restano due aree molto richieste ed alcune soluzioni abitative possono superare i 3000 euro al metro quadrato – ha aggiunto Cioni - mentre Campi è leggermente più basso con prezzi che oscillano tra i 2600 e i 3000 euro al metro quadrato".

Cosa aspettarsi quindi in vista del 2026? Un mercato in linea con quello degli scorsi mesi, che evidenzia una certa solidità: il cosiddetto "mattone" continua a rappresentare insomma un investimento sicuro che si tratti di Campi, Sesto, Calenzano o Prato. Negli ultimi mesi però, sembrerebbe essere emersa una nuova tendenza da parte degli acquirenti. "La mia valutazione generale è che si denota un mercato ancora attivo e solido – ha chiosato Cioni - ma con un potere di acquisto delle famiglie in calo che preferiscono l'acquisto di un immobile con meno metri quadri a parità di budget rispetto all’anno scorso".

Fonte: Ufficio stampa

