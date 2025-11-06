Incendio in un condominio, una donna portata in ospedale

I vigili del fuoco di Firenze Ovest sono intervenuti alle ore 15 di giovedì 6 novembre in via Ambrogio di Baldese a Firenze per un incendio del vano cucina in un appartamento situato al tre piano di un condominio composto da quattro piani fuori terra.

Sul posto una squadra e un’autoscala, che hanno evacuato il condominio a scopo precauzionale ed effettuato lo spegnimento dell’incendio che ha interessato la cucina.

Un donna che era all'interno dell’appartamento è stata affidata al personale sanitario che l'ha trasportata per controlli al pronto soccorso, mentre una seconda donna è stata controllata ma non ospedalizzata.

