Interruzione della rete elettrica per Avane, ecco dove

E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che dalle 8 alle 16 di martedì 11 novembre 2025 l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui loro impianti in alcune zone della città, in particolare ad Avane.
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
via della Motta: 5, da 215 a 225, da 231 a 233, da 241 a 245, 249, da 253 a 261, 253a, 257a,
265a, 265b, 265c, 265d, 265e, 265f, 265g, 265h, 265l, 265n, 265x, da 210 a 212, da
216 a 224, 228, da 232 a 244, 184/b, 212p, 216p, 218a, 236a
via della Motta: da 171 a 181, da 189 a 197, da 201 a 207, da 211 a 213, 171a, 173a, 185a,
189a, da 170 a 172, 176, 180, 184, 188, da 192 a 194, da 198 a 200, da 204 a 208,
170a, 184b, 184p, 188a, 192a, sn
via Lucchese: 161, da 165 a 173, 177, 181, da 185 a 195, 159aa, 161a, 165a, 167a, 169a,
169b, 171a, 171bp, 171b, 171c, 171e, 171f, 171g, 128, da 132 a 140, da 144 a 146, 122c, 124/pubb, 134c, sn
via di Vitiana: da 3 a 7, 7p, da 2 a 6, da 10 a 20, 24, da 30 a 48, 2/a, 2ap, 2a, 2b, 2p, 10a,
30p, 32a, 32p, 40ap, 40a, 40/d
via della Macchia: da 3 a 5, da 11 a 15, 13b, 15/a, da 6 a 10, 4a, 8a, 8b, 8d, 8/e, 8/f, 8x, 16x, 4/1, sn
via del Ponterotto: 35, da 41 a 43, 29p, 41p, 45p, 51x, 14p, sn
via del Ponterotto: 33, 37, 23x, 25g, 25h, 25p, 10, 8d, 10/a, 10b
via di Cammaggio: 20, 18a, 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22p
via Valdarno: da 13 a 17, 17a, da 16 a 22, 10d
via Praticcio: 3, da 4 a 8, 4x, 6a, 8ax, 8a
via Lucchese: 201, 205, forf, sn
via della Motta: da 162 a 164, 168
via del Fondaccio: 35a, 20, 20a
via Lucchese: sn (utenza di fronte al cimitero di Santa Maria)
via della Nave: 1
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
