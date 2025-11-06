Ispettori di Plures Alia a Fucecchio: in quattro mesi 11 sanzioni per 1.300 euro

Sulla tutela del bene ambientale il Comune di Fucecchio si sta muovendo su più fronti: si va dall'aumento dei controlli grazie agli ispettori ambientali – in collaborazione con Plures Alia – alla diffusione di una cultura di rispetto per l'ecosistema dove tutti viviamo, a cominciare dalle scuole. Fondamentale è il sostegno dei cittadini tramite canali ufficiali, così da prendere in carico eventuali casi di abbandono di rifiuti o peggio: gli enti preposti poi avviano un iter prestabilito che porta all'elevazione di sanzioni, come spiegato fra poco. Facciamo ad esempio riferimento alla presenza degli ispettori ambientali sul territorio fucecchiese: nei primi 4 mesi di attività 168 controlli eseguiti con 11 sanzioni elevate (6,5 % sul totale delle verifiche), per un totale di 1.300 euro.

In campo da giugno ci sono, infatti, gli ispettori di Plures Alia, presenti nel comune di Fucecchio, che lavorano a pieno regime. Le violazioni più frequenti riguardano conferimenti errati e abbandoni su suolo pubblico; fenomeni che, se non contrastati, compromettono decoro, igiene e qualità della vita dei cittadini. In particolare, gli abbandoni di ingombranti e sacchi di rifiuti non differenziati con scarti di lavorazione tessile o di pellame hanno interessato alcune zone periferiche come Le Cerbaie (Pinete, Massarella, Cinelli, Querce e Cavallaia), via Abruzzo e il cimitero di Ponte a Cappiano o via Sanminiatese (a San Pierino), via Sotto la Valle e via Papa Giovanni XXIII; e ancora via della Querciola, a ridosso del Padule di Fucecchio.

L’azione degli ispettori di Plures Alia ha fatto emergere anche la cattiva abitudine, purtroppo diffusa, di utilizzare in maniera impropria alcuni cestini o campane del vetro in viale Gramsci, in via della Concia e in piazza Pertini e, nei pressi del centro storico, in piazza Salvo D’Acquisto e via Dante, per il conferimento di rifiuti domestici e altro materiale. Nel comune di Fucecchio gli ispettori ambientali, in stretta collaborazione con la polizia municipale, intervengono secondo quattro progetti, condivisi con l’amministrazione comunale: ‘Fucecchio pulita’, ‘Pronto intervento ambientale’, ‘Controlli in centro storico’ e ‘Controlli al mercato’.

Il maggior numero di interventi registrati nel quadrimestre sono legati ai primi due progetti: il progetto ‘Fucecchio pulita’ ha permesso di effettuare 76 controlli, tra l’ispezione di 159 sacchi di rifiuti abbandonati e l’analisi di errati conferimenti porta a porta; il progetto ‘Pronto intervento’ ha invece portato a 78 controlli su 356 abbandoni rinvenuti a seguito di segnalazioni da parte dell’amministrazione comunale, della Polizia Municipale o direttamente dei cittadini, anche tramite Aliapp e call center, che hanno comportato un intervento tempestivo da parte degli ispettori. Per il progetto ‘Centro Storico’ sono invece stati 14 i controlli eseguiti, con 6 rifiuti ispezionati: sintomo anche di una certa attenzione, da parte dei cittadini, per la cura e il rispetto di questa zona della città.

“L'amministrazione comunale ribadisce – spiega l'assessora all'ambiente Sabrina Mazzei - quanto siano importanti l'attenzione e la collaborazione da parte di tutti, ribadendo che la responsabilità degli abbandoni ricade su chi se ne rende protagonista; tra l'altro le pene per i reati di natura ambientale sono state inasprite, proprio nell'ottica di limitare più possibile questa piaga. Contemporaneamente rimane imprescindibile e irrinunciabile l'azione portata avanti nelle scuole da decenni, perchè se da una parte è fondamentale reprimere il fenomeno degli abbandoni lo è allo stesso modo – se non di più – formare cittadini del domani consapevoli che la tutela di un bene collettivo come l'ambiente passa dal rispetto di ognuno di noi. Il Comune di Fucecchio sta infine – ma non per ordine d'importanza – portando avanti un proficuo dialogo con Alia per giungere all'installazione di fototrappole, sempre con l'obiettivo di individuare i responsabili degli abbandoni”.

“I fucecchiesi sono da sempre cittadini virtuosi – aggiunge la sindaca Emma Donnini – e purtroppo si trovano a pagare per l'inciviltà di pochi che non hanno a cuore né l'ambiente né il decoro cittadino. L'amministrazione comunale insieme ad Alia sta predisponendo molte azioni nell'ottica della prevenzione, della repressione (come ispettori ambientali e fototrappole) e dell'educazione per le future generazioni, grazie ai progetti nelle scuole”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate