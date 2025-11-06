La rassegna Su il Sipario al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Si rivolge alle famiglie e ai ragazzi la rassegna di teatro “Su il Sipario!” al via al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Il ciclo di spettacoli domenicali rivolto ai più piccoli, prevede un mese di novembre ricco di proposte. Si comincia Domenica 9 Novembre con Teatro Gioco Vita che presenta “Piccolo Asmodeo”, con Tiziano Ferrari, regia e scene di Fabrizio Montecchi.

Trama- Nelle viscere della terra, dove la luce del sole non arriva mai e dove i merli non cantano sugli alberi, abita Piccolo Asmodeo.

Asmodeo è buono, troppo buono per poter vivere tranquillamente nel mondo dei Fuochi e dei Sospiri. Essere cattivo proprio non gli riesce e nemmeno gli interessa e questo, per la sua famiglia, è un grande problema. Per riparare a questo, Asmodeo viene sottoposto ad una vera prova e mandato nel mondo della Luce e della Terra. Ignaro dell’uomo e delle sue abitudini, assolutamente inconsapevole di quello che lo aspetta, da quel momento Asmodeo si trova coinvolto in una girandola di incontri di ogni tipo.

“Piccolo Asmodeo” è una favola sul bene e sul male di Ulf Stark, uno dei più affermati scrittori contemporanei per ragazzi. Con sottile ironia ma anche con delicata poesia, con momenti di sana comicità ma anche con acuta problematicità, l’autore racconta, senza mai cadere in facili moralismi, di un novello Mefistofele alla ricerca del suo Faust.

Domenica 16 Novembre sarà invece la volta di Giallo Mare Minimal Teatro con “La bambola e la bambina”, che vede in scena Vania Pucci attrice storica del Teatro Ragazzi e Roberta Carrieri cantautrice, attrice e ventriloqua, mentre Domenica 23 Novembre Eccentrici Dadarò propone “Peter Pan”, uno spettacolo con Dadde Visconti, Rossella Rapisarda e Simone Lombardelli nato per i bambini e consigliato agli adulti. Dopo i tre spettacoli di novembre, la rassegna continuerà nel prossimo mese di gennaio.

Biglietto unico € 5,00 (ridotto Soci Coop € 4,50)

Abbonamento per 6 spettacoli in biglietteria al prezzo di € 22,00 (ridotto Soci Coop € 20,00)

INFO E BIGLIETTERIA

Giallo Mare Minimal Teatro

via P. Veronese, 10 - 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 81629 - email: info@giallomare.it

Teatro del Popolo

piazza Gramsci, 80 50051 Castelfiorentino (FI)

Tel. 0571 633482 - www.teatrocastelfiorentino.it - email: info@teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino