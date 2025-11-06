A Vinci un evento Tinghi Motors per la nuova Renault 4

Sabato 8 novembre Tinghi Motors, storica concessionaria Renault, Dacia e Mobilize di Empoli, presenta LIBERTÉ4EVER by Tinghi Motors, l’evento esclusivo dedicato al lancio della nuova Renault 4 E-Tech 100% Electric, nella suggestiva cornice del Golf Bellosguardo di Vinci, una delle location più affascinanti del territorio toscano, tra design, gusto e musica.

Si celebra il ritorno di un’icona automobilistica, la leggendaria Renault 4, simbolo di libertà e viaggio per generazioni, che si rinnova in chiave elettrica con un design contemporaneo e un’anima sostenibile, conservando lo spirito originale della R4 ma con un’attitudine proiettata verso il futuro.

Dopo il soft dinner su invito, l’ingresso è libero dalle ore 22:00, previa registrazione, per tutti coloro che desiderano scoprire la nuova Renault 4 e vivere un’esperienza immersiva, in stile boho chic, all’insegna della libertà e del ritmo, accompagnati dal piano bar di Stefano Busà.

“Con Liberté4Ever abbiamo voluto creare un evento che raccontasse l’essenza della nuova R4 in chiave contemporanea,” dichiara Enrico Ammirati, Brand Manager di Tinghi Motors. “Un appuntamento dove heritage e innovazione si incontrano per raccontare l’evoluzione del marchio Renault verso una mobilità più consapevole, accessibile e autentica, in un contesto di condivisione e valorizzazione del nostro territorio.”

Notizie correlate