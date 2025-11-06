Manutenzioni a Vinci: interventi nel capoluogo, a Vitolini, Sovigliana e Spicchio

Attualità Vinci
Modifiche alla viabilità in vista, da venerdì 7 novembre (fino alla fine del 2025) per permettere alcuni interventi di manutenzione straordinaria che il Comune di Vinci ha in programma nel Capoluogo e nelle frazioni di Vitolini, Spicchio e Sovigliana, interventi che mirano alla risistemazione delle canalette e delle caditoie per agevolare lo scorrere delle acque piovane, al risanamento dei passi carrabili e dei camminamenti danneggiati o di dissuasori in pietra.

 

Gli interventi previsti hanno una valenza importante - spiegano Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Giulio Vezzosi, assessore alle manutenzioni.

Sono lavori di manutenzione previsti in varie frazioni, che permetteranno di migliorare la sicurezza per auto e pedoni. È un primo step di un progetto più ampio che nei prossimi anni permetterà di intervenire in ampie zone del territorio”.

 

Gli interventi

A Vinci è interessata Piazza Leonardo da Vinci, dove verrà ripristinato un dissuasore.

A Vitolini sono interessate Piazza Mazzinghi, con la sistemazione dello smaltimento delle acque meteoriche, e Via della Libertà, dove l’intervento della ditta incaricata andrà a sistemare le caditoie lungo la strada provinciale 43.

A Spicchio, gli interventi coinvolgono Via del Palazzo (con la realizzazione di una nuova caditoia con nuovo allaccio, oltre alla verifica degli allacci esistenti con video-ispezione), Via Nino Bixio (sistemazione delle canalette) e Via Filzi (verrà rimossa la lapide di un pozzetto su marciapiede e disostruito lo stesso pozzetto).

A Sovigliana, su Viale Togliatti e Via Leonardo da Vinci vengono risistemate le canalette di scolo laterali, ripristinati i passi carrabili e i camminamenti pedonali danneggiati.

Per questi lavori straordinari l’amministrazione comunale sta investendo una cifra pari a 95 mila euro.

 

Le modifiche alla viabilità

Dalle 7.00 di venerdì 7 novembre alle 18.00 di mercoledì 31 dicembre, compresi i sabati e i giorni festivi, sulle strade coinvolte dai lavori di manutenzione (Via del Palazzo, Via N. Bixio, Viale Togliatti, Via L. Da Vinci, Via Filzi, Piazza Mazzinghi, Via della Libertà e Piazza Leonardo da Vinci) verrà istituito il divieto di sosta e il senso unico alternato nei tratti interessati progressivamente dai lavori. Le modifiche alla viabilità sono valide per effetto dell’ordinanza n. 145 del 4 novembre 2025.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

