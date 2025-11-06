Minorenne denuncia molestie a Pisa

Cronaca Pisa
Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata molestata da un uomo nella zona della stazione ferroviaria di Pisa. L’adolescente, trovata in stato di intossicazione da alcol e in condizioni di confusione mentale, ha raccontato l’accaduto ai medici dell’ospedale dove era stata ricoverata.

La polizia ha avviato le indagini per verificare la denuncia e individuare il presunto responsabile, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando i testimoni presenti nell’area. Gli inquirenti intendono chiarire anche se la giovane abbia assunto alcol volontariamente o sia stata indotta a farlo. Sul caso viene mantenuto il massimo riserbo.

