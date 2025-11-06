Minorenne denuncia molestie a Pisa

Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata molestata da un uomo nella zona della stazione ferroviaria di Pisa. L’adolescente, trovata in stato di intossicazione da alcol e in condizioni di confusione mentale, ha raccontato l’accaduto ai medici dell’ospedale dove era stata ricoverata.

La polizia ha avviato le indagini per verificare la denuncia e individuare il presunto responsabile, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando i testimoni presenti nell’area. Gli inquirenti intendono chiarire anche se la giovane abbia assunto alcol volontariamente o sia stata indotta a farlo. Sul caso viene mantenuto il massimo riserbo.

Notizie correlate