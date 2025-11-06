Notte di caos al pronto soccorso di Cisanello: arrestati due giovani per resistenza e oltraggio

Notte movimentata all’ospedale Cisanello di Pisa, dove i Carabinieri hanno arrestato due giovani di 23 e 19 anni per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L’intervento è avvenuto intorno all’1.30 della notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, dopo la segnalazione del personale sanitario che lamentava la presenza di un gruppo di persone in forte stato di agitazione davanti al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile di Pisa, supportati da quelli della Stazione di Calci e da agenti della Questura. Il gruppo, composto da una decina di persone – alcune a dorso nudo e in evidente stato di alterazione – si era recato in ospedale per accompagnare un amico ferito a un braccio. Alla richiesta di attendere il proprio turno, i presenti hanno iniziato a urlare e inveire contro il personale di sicurezza, causando momenti di tensione.

Due dei giovani, visibilmente ubriachi e fuori controllo, hanno reagito con insulti, calci e pugni ai carabinieri che tentavano di calmarli. Dopo una breve colluttazione, sono stati bloccati e arrestati.

Su disposizione della Procura di Pisa, i due sono stati trattenuti in camera di sicurezza fino all’udienza di rito direttissimo, tenutasi la mattina successiva, durante la quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari.

Notizie correlate