Notte di caos al pronto soccorso di Cisanello: arrestati due giovani per resistenza e oltraggio

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Un gruppo di persone in stato di alterazione pretendeva cure immediate per un amico ferito. Due giovani, ubriachi e aggressivi, hanno aggredito i carabinieri

Notte movimentata all’ospedale Cisanello di Pisa, dove i Carabinieri hanno arrestato due giovani di 23 e 19 anni per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L’intervento è avvenuto intorno all’1.30 della notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, dopo la segnalazione del personale sanitario che lamentava la presenza di un gruppo di persone in forte stato di agitazione davanti al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile di Pisa, supportati da quelli della Stazione di Calci e da agenti della Questura. Il gruppo, composto da una decina di persone – alcune a dorso nudo e in evidente stato di alterazione – si era recato in ospedale per accompagnare un amico ferito a un braccio. Alla richiesta di attendere il proprio turno, i presenti hanno iniziato a urlare e inveire contro il personale di sicurezza, causando momenti di tensione.

Due dei giovani, visibilmente ubriachi e fuori controllo, hanno reagito con insulti, calci e pugni ai carabinieri che tentavano di calmarli. Dopo una breve colluttazione, sono stati bloccati e arrestati.

Su disposizione della Procura di Pisa, i due sono stati trattenuti in camera di sicurezza fino all’udienza di rito direttissimo, tenutasi la mattina successiva, durante la quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
4 Novembre 2025

Stella Maris, dieci condanne e cinque assoluzioni al processo per maltrattamenti

Dieci operatori sanitari della Stella Maris di Fauglia sono stati condannati nel processo su presunti maltrattamenti a persone diversamente abili. Sono stati invece assolti due operatori e tre medici. Le [...]

Pisa
Cronaca
3 Novembre 2025

Volo Cagliari-Pisa con oltre 8 ore di ritardo, via alle richieste di rimborso

Disagi per i passeggeri Ryanair sulla rotta Cagliari-Pisa. Il volo FR6100, previsto in partenza domenica alle 16:30, è decollato solo alle 00:57 della notte tra il 2 e il 3 [...]

Pisa
Cronaca
3 Novembre 2025

UniPi, nel libro del professor Greco la via del "pacifismo giuridico"

Nel libro Critica della ragione bellica (Laterza, 2025), Tommaso Greco, professore di Filosofia del diritto all’Università di Pisa, mette in discussione un presupposto radicato nel pensiero occidentale: l’idea che la guerra sia una [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina