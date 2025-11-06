Occupazione al Pontormo, FdI incontra gli studenti: "Problematiche note da anni. Serve un impegno concreto della Città Metropolitana"

"Nella giornata di venerdì 7 novembre una delegazione di Fratelli d’Italia, composta da consiglieri dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e da consiglieri comunali di Empoli, si recherà in visita presso i due plessi del Liceo Pontormo, in via Raffaello Sanzio e via Fratelli Rosselli, per incontrare gli studenti che, da martedì scorso, hanno deciso di occupare la scuola, tra le altre rivendicazioni, in segno di protesta contro le gravi criticità strutturali degli edifici.

L’incontro nasce dalla volontà di ascoltare direttamente i ragazzi, comprendere nel dettaglio le problematiche che denunciano e seguire da vicino l’iter della pratica relativa agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza, di competenza della Città Metropolitana di Firenze.

Come è noto, la gestione e la manutenzione degli edifici scolastici superiori rientrano tra le principali competenze di Città Metropolitana, ente di cui il sindaco di Empoli Mantellassi è anche vicesindaco metropolitano, carica che comporta anche un dovere di impulso e vigilanza politica su temi che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla dignità degli studenti e del personale scolastico.

È bene, infatti, ricordare che le problematiche strutturali del Liceo Pontormo non nascono oggi, ma sono note da anni, e che già da tempo la Città Metropolitana avrebbe dovuto programmare e finanziare gli interventi necessari per garantire ambienti scolastici adeguati, sicuri e decorosi.

Fratelli d’Italia Empoli intende mantenere alta l’attenzione su questa vicenda, non per alimentare polemiche ma per pretendere risposte e tempi certi da parte degli enti competenti poiché la sicurezza delle scuole non può continuare a essere teatro di promesse disattese e di rimpalli di responsabilità, anche interessando, ove necessario, gli enti competenti a valutare la sicurezza degli istituti come luoghi di lavoro".

FRATELLI D’ITALIA EMPOLESE VALDELSA