Osteria Montellori esulta: il titolo di 'Cocorum' allo chef Francesco Pannullo

La cucina toscana celebra un nuovo protagonista. Francesco Pannullo, chef patron dell'Osteria Montellori di Fucecchio, che ha ricevuto a Roma il prestigioso titolo di "Cocorum" dalla Federazione Italiana Cuochi. Si tratta di un'onorificenza che premia i professionisti distintisi per meriti, esperienza e dedizione alla valorizzazione della cucina italiana.

La cerimonia di conferimento del titolo si è tenuta il 3 novembre nella capitale, dove Pannullo si è unito all'élite dei cuochi italiani insigniti di questo importante riconoscimento professionale. "Per aver egli operato da oltre cinque lustri nell'arte culinaria con dignità e passione, capacità e prestigio, rispettando sempre e comunque la tradizione millenaria della cucina italiana" si legge sulla pergamena.

L'Osteria Montellori è il palcoscenico dove lo chef esprime quotidianamente la sua visione culinaria. La proposta gastronomica rappresenta un dialogo tra le radici toscane e le influenze campane, rilette in chiave contemporanea con particolare attenzione alla qualità delle materie prime e al rispetto della stagionalità.

"È un riconoscimento al merito per chi svolge questa professione in modo esemplare e con professionalità. Queste sono soddisfazioni che alleviano un po’ di tutti i sacrifici che si fanno in prima persona e di riflesso toccano anche tutta la famiglia" è quanto si legge sul profilo di Osteria Montellori.

Il riconoscimento arriva a coronamento di una carriera già brillante: Pannullo vanta diverse medaglie d'oro conquistate ai Campionati di Cucina Italiana, affermandosi come uno dei nomi più apprezzati della gastronomia nazionale. Pannullo ha trasformato l'Osteria Montellori in una meta ambita per gli appassionati di alta cucina.