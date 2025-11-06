Patente ritirata alla capo di gabinetto di Giani dopo transito in corsia emergenza: "Ho avuto un malore"

La polizia stradale ha ritirato la patente a Cristina Manetti, capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dopo averla sorpresa lo scorso 13 ottobre mentre percorreva la corsia d’emergenza in autostrada. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli agenti le hanno contestato l’utilizzo improprio della corsia per evitare il traffico, ma Manetti ha spiegato di aver accusato un malore improvviso e di essersi spostata per cercare un punto sicuro dove fermarsi, chiedendo poi l’intervento di un’ambulanza.

La funzionaria, indicata in questi giorni tra i possibili nuovi assessori della Giunta Giani, ha presentato ricorso al giudice di pace, allegando la documentazione medica che attesta un episodio di giramento di testa legato alla pressione. Oltre al ritiro della patente, le è stata comminata una multa di 430 euro.

Il caso sarà esaminato dal giudice di pace il 27 novembre, data in cui verrà deciso se confermare o meno il provvedimento

