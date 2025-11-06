Report Bankitalia: manifattura e moda in calo (-3,5%) nella provincia di Firenze, ma si intravedono segnali di ripresa

"Nel suo report Bankitalia sottolinea correttamente la prosecuzione del calo della produzione industriale nel corso del 2025 e cita l’indagine della Camera di commercio su un campione di imprese manifatturiere nella provincia di Firenze che rivela una diminuzione del -3,5% nella media dei primi due trimestri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trascinare verso il basso è in particolare la crisi del sistema moda che in Toscana conta su 34.000 imprese e 140.000 addetti.

Eppure cogliamo alcuni segni positivi. Il primo è che il trend di calo del manifatturiero, giunto al nono trimestre consecutivo, si è progressivamente e ulteriormente stemperato nel terzo trimestre 2025 e questo fa ipotizzare che la fase acuta della recessione manifatturiera possa essere alla fine. Il secondo dato incoraggiante è che le trimestrali di grandi gruppi della moda basati a Firenze, che vengono approvate in questi giorni, mostrano segnali di inversione di rotta, legati anche alla valorizzazione dei canali di vendita diretta. Il terzo dato incoraggiante è che le previsioni sull’evoluzione delle vendite nel prossimo futuro sono più favorevoli, mostrando una prevalenza di valutazioni positive su quelle negative da parte degli imprenditori sondati da Bankitalia”.

Lo ha detto il segretario generale della Camera di commercio di Firenze, Giuseppe Salvini, a margine dell’aggiornamento congiunturale sull’economia della Toscana realizzato dalla sede regionale di Banca d’Italia e presentato oggi a Firenze.

Fonte: Ufficio stampa

