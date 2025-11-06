Rinnovata la convenzione tra Comune di Pontedera e Notai di Pisa per la consulenza gratuita ai cittadini

Rinnovata la convenzione tra il Consiglio Notarile distrettuale di Pisa e l'Amministrazione Comunale per lo svolgimento dell'attività di consulenza gratuita presso il Comune di Pontedera. Si tratta di un servizio attivato da alcuni anni e che, solo nel 2024, ha avuto oltre 30 accessi. Per tutti i cittadini che si prenotano ( alla mail consigliopisa@notariato.it o per telefono allo 05042244 ) c'è infatti la possibilità di ricevere assistenza su vari temi, come ad esempio gli atti di successione e compravendita.

Il giorno nel quale si svolge il servizio è il secondo giovedì del mese, con orario 12 - 14. "Abbiamo avuto un riscontro positivo e siamo soddisfatti di questa iniziativa, operativa anche in altri Comuni", ha detto il neopresidente distrettuale del Consiglio Notarile Roberto Romoli, affiancato dalla tesoriera del Consiglio Sabrina Casarosa. "Ci sono due aspetti importanti da sottolineare - ha aggiunto - il primo è legato al fatto che il notariato si pone sempre più a servizio della collettività e lo fa, anche in questo caso, di pari passo con il Comune di Pontedera. Il secondo è che la consulenza professionale si rivela spesso molto importante per il cittadino."

Soddisfatto l'assessore Alessandro Puccinelli: "Un ringraziamento al Consiglio Notarile per l'importante collaborazione portata avanti - ha detto - e per un servizio aperto alla cittadinanza, elemento quantomai fondamentale a beneficio del territorio".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

