Scontri a Montespertoli, il Giudice Sportivo multa il Viareggio

Cronaca Montespertoli
Il Giudice Sportivo ha preso le sue decisioni dopo gli scontri avvenuti in Montespertoli-Viareggio, campionato di Eccellenza. Dopo quanto successo il 29 ottobre, è ufficiale la multa da 3.500 euro per il Viareggio, che riceve anche una diffida.

Secondo quanto ricostruito dal giudice sportivo i sostenitori del Viareggio al 49' avrebbero "invaso il settore riservato agli spettatori della società ospitante aggredendoli fisicamente", e alcuni di questi "con il volto coperto" avrebbero "usato le cinture dei pantaloni quale arma per colpire con la fibbia gli avversari costretti a rifugiarsi nella zona sottostante la tribuna".

Fuggendo uno dei tifosi avrebbe lanciato "un cassonetto pieno di rifiuti verso gli avversari, colpendo con violenza alla nuca uno di questi che cadeva a terra".

A seguito degli scontri, il direttore di gara è stato costretto a sospendere la partita in attesa delle forze dell'ordine. Nella motivazione del giudice si fa infine riferimento alla "introduzione ed utilizzo all'interno dell'impianto sportivo di materiale pirotecnico" da parte dei tifosi ospiti.

