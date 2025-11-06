Screening gratuito a Empoli per la prevenzione del diabete al mercato il 13 novembre

Una giornata dedicata alla prevenzione del diabete si terrà mercoledì 13 novembre al mercato di Empoli, su iniziativa del Lions Club Empoli “Ferruccio Busoni”, in collaborazione con la Misericordia di Empoli.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano e sulla diagnosi precoce del diabete, patologia che in Italia colpisce circa 4 milioni di persone, con un milione e mezzo di casi non diagnosticati.

Durante la manifestazione sarà possibile effettuare test gratuiti della glicemia tramite una semplice puntura al dito e, in caso di valori elevati, anche la misurazione dell’emoglobina glicata, utile per valutare l’andamento della glicemia nei due mesi precedenti.

I volontari proporranno inoltre un questionario di autovalutazione del rischio e offriranno consigli dietetici e indicazioni sul peso forma, in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute.

L’iniziativa punta a favorire la prevenzione primaria del diabete, incoraggiando correzioni agli stili di vita – come il controllo del peso, la riduzione del consumo di alcol e il contrasto alla sedentarietà – per evitare lo sviluppo della malattia e delle sue gravi complicanze.

