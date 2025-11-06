Scritte e segni nazisti all'ingresso del liceo 'Fermi' di Massa

Scritte minacciose e simboli nazifascisti sono apparsi questa mattina nei pressi del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Massa. Tra le frasi, anche “Siete nel mirino”, accompagnata da croci celtiche, una svastica e la sigla “SS”.

A denunciare l’accaduto sono stati i Giovani Democratici di Massa, che hanno espresso solidarietà agli studenti del liceo e definito l’episodio “un gesto obbrobrioso”. Secondo l’organizzazione giovanile, le scritte sarebbero comparse a seguito di una protesta pacifista contro il riarmo e le guerre, alla quale avevano partecipato ieri diverse scuole della zona.

“Il corteo di ieri è stato pacifico – spiegano – e dimostra come i nostri ragazzi credano nei valori di democrazia e partecipazione”. I Giovani Democratici hanno inoltre ribadito l’importanza di difendere la libertà di espressione e di partecipazione democratica, condannando con forza l’episodio: “Chi ha compiuto questo gesto non conosce i valori fondanti della nostra patria e della nostra città: la democrazia, il rispetto e soprattutto la pace”.

