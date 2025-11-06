Oggi ringrazio Silvana per questa ricetta gustosa, dal sapore autunnale: sfere di patate ripiene con taleggio, e poi condite con la crema di taleggio, funghi porcini e speck. Se non avete i porcini potete utilizzare altri tipi di funghi, se prendete i funghi secchi ricordate di metterli in ammollo in acqua almeno per mezz'ora o come c'è scritto sulla confezione. Silvana mi ha detto che nella ricetta origianle, che ha preso su un giornale di cucina, utilizza il burro di nocciole, ma lei ha ha messo il burro classico.

Sfere di patate con taleggio, funghi porcini e speck

Ingredienti pe 4 persone

1 kg di patate

250 gr di farina

1 uovo

Sale q.b.

100 gr di taleggio

60 gr di panna fresca

100 gr di speck

150 gr di funghi porcini (freschi o surgelati o secchi)

Olio extravergine di oliva q.b.

Timo (meglio se fresco)

40 gr di burro (burro di nocciola)

Preparazione

Lavate bene le patate e cuoceteli intere con la buccia in abbondante acqua salata fino a quando saranno morbide al centro. Scolatele, sbucciatele ancora calde e lasciatele intiepidire, poi schiacciatele con un il passapatate in una ciotola capiente. Aggiungete la farina, l’uovo e un pizzico di sale. Impastate fino a ottenere un composto omogeneo, compatto ma non troppo appiccicoso. Fate riposare per circa 20 minuti, coperto con un canovaccio. Prelevate una piccola porzione d’impasto, formate una pallina, ricavate un piccolo incavo e inserite al centro un cubetto di taleggio, richiudete con cura, aggiungendo ancora un po’ d’impasto e formate una sfera liscia. Ripetete il procedimento fino a esaurimento degli ingredienti. Nel frattempo portate a bollore la panna in un pentolino, unite altro taleggio a pezzetti e mescolate o frullate fino ad ottenere una crema liscia e vellutata. Tagliate lo speck a listarelle e rosolatelo in padella fino a renderlo croccante. Cuocete i funghi porcini in un filo di olio con timo e un pizzico di sale. Lessate gli gnocchi in acqua bollente salata e quando saliranno in superficie, scolateli. Preparate il burro facendolo fondere a fuoco medio finché diventa dorato e profumato, poi filtratelo. Saltate delicatamente gli gnocchi nel burro. Impiattate con crema di taleggio alla base, gli gnocchi, lo speck e i porcini.

Silvana

