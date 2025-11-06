Tesi sulla cooperazione: 8 studenti UniFi premiati da Legacoop Toscana

Sono 8 i vincitori del bando per le migliori tesi di laurea sulla cooperazione promosso da Legacoop Toscana e Fondazione Noi Legacoop Toscana e rivolto ai laureati dell’Università di Firenze nell’ambito del progetto “Ateneo Cooperativo”.

I laureati premiati provengono da diversi corsi di laurea della Scuola di Economia e Management, della Scuola di Architettura, della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione e della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”.

Nello specifico, sono stati assegnati 4 premi per tesi di laurea triennali (dal valore di 500 euro ciascuno) e 4 premi per tesi di laurea magistrali (dal valore di 1000 euro ciascuno).

“Per questi studenti lavorare alla tesi di laurea ha rappresentato un’occasione per conoscere da vicino alcune imprese cooperative e le opportunità che possono offrire - afferma Marco Paolicchi, responsabile del progetto Ateneo Cooperativo per Legacoop Toscana - Vogliamo rafforzare il collegamento tra l’Università e il mondo della cooperazione mostrando agli studenti come il modello cooperativo sia estremamente attuale e capace di offrire risposte concrete in una pluralità di ambiti”.

“Con questa nuova edizione 2025 dei premi per le migliori tesi sulla cooperazione – dichiara la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci - si consolida la collaborazione dell’Ateneo fiorentino con Legacoop Toscana per offrire alle nostre studentesse e studenti la possibilità di acquisire competenze ed esperienze a contatto con il mondo cooperativo e favorire la capacità di intrapresa”.

Ecco chi sono gli 8 laureati Unifi premiati:

· Laura Malatesti - Tesi di Laurea Triennale: “Un percorso di agricoltura sociale nel territorio empolese: il progetto SintesiMinerva”

· Pier Luca Igliori - Tesi di Laurea Triennale: “L’utilizzo del Fairtrade nel settore della floricoltura: il caso di Flora Toscana Soc. Agr. Coop”

· Niccolò Chiti - Tesi di Laurea Triennale: “Il bilancio di esercizio: il caso UniCoop Firenze Società Cooperativa”

· Lorenzo Bertolai - Tesi di Laurea Triennale: “Abitare come servizio: dinamiche e sfide della residenzialità contemporanea”

· Matilde Clerici - Tesi di Laurea Magistrale: “Longevità e welfare aziendale: il contributo del progetto Waves nella cooperativa sociale Pane&Rose”

· Tommaso Gabelli - Tesi di Laurea Magistrale: “Settore no-profit: prospettive, approcci manageriali e implicazioni dei ritardi nei pagamenti”

· Primiano Palumbo - Tesi di Laurea Magistrale: “L’accreditamento dei Servizi Educativi italiani ed il ruolo Terzo Settore: uno studio di caso”

· Arianna Mattei - Tesi di Laurea Magistrale: “Doppiamente invisibili: disabilità e migrazione nel sistema dell’accoglienza. Un’indagine qualitativa nel contesto pratese”

Fonte: Ufficio stampa