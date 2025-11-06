Use Computer Gross contro La Spezia, Cappa: "Carattere fattore principale"

Si riparte dal Pala Sammontana. Dopo la sconfitta sul campo del Costone Siena, l’Use Computer Gross torna sabato sera alle 21 sul parquet amico per affrontare La Spezia (arbitri Rossetti di Rosignano Marittimo e Sposito di Livorno) e proseguire nel suo finora ottimo percorso stagionale. Una gara contro la formazione ligure che viaggia ad appena due punti dietro in classifica e che Tommaso Cappa, uno degli assistenti di coach Valentino, presenta così.

“La Spezia è una squadra dall’enorme potenziale offensivo – spiega – non a caso in queste prime giornate ha spesso raggiunto anche i novanta punti. Il loro straniero, lo sloveno Kmetic, è il miglior realizzatore del girone ed è inserito in un contesto dove c’è un bel mix fra giovani di esperienza e senior. Sarà importante fermare la loro transizione offensiva, uno degli aspetti che saranno decisivi”. “Noi proveremo a proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso finora – prosegue – cercheremo di fare passi in avanti che si sono visti anche a Siena nonostante la sconfitta. Uno dei fattori principali è il carattere che ci porta a non mollare mai anche nei momenti più difficili. Questa capacità di restare sempre uniti la dobbiamo mettere in campo anche sabato e, su questa base, possiamo costruire la nostra partita”.

Come sempre la partita sarà trasmessa sul canate youtube use basket tv.

