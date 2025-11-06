Use Rosa a San Giovanni Valdarno, Cioni: "Obiettivo fare bene"

Se il campionato fosse il giro d’Italia, quella di sabato sera alle 18 sul campo di Galli San Giovanni Valdarno sarebbe forse la cima Coppi. L’Use Rosa Scotti sarà infatti impegnata in uno dei derby toscani contro la squadra che, ormai da anni, è una delle big conclamate del panorama del basket femminile.

“L’obiettivo è andare a San Giovanni per fare bene e giocare la nostra partita – spiega coach Alessio Cioni – vogliamo far vedere i progressi delle settimane di lavoro e dimostrare che siamo di più di quello che dice la classifica. Sappiamo naturalmente le difficoltà che ci saranno visto il valore delle avversarie, il roster più completo della categoria con valori assoluti molto importanti. La profondità del roster consente loro di ovviare alle giornate magari non brillanti di tutte visto che ha giocatrici molto forti che sarebbero da quintetto ovunque”. “In questa settimana abbiamo lavorato per fare progressi – prosegue – e voglio vedere nelle ragazze la voglia di riscatto ed il giusto atteggiamento per tirarci fuori da questo difficile momento. Non avremo pressioni di alcun tipo e quindi andiamo ad affrontare questo difficile impegno con la mente libera”.

Ad arbitrare la partita saranno Lanciotti e De Angelis di Porto San Giorgio, chi non sarà a San Giovanni Valdarno può seguirla sul canale youtube della polisportiva Galli.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Notizie correlate