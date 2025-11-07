Accorpamento scuole, Giunti: "Sono contrario". Incontro pubblico a Limite

Scuola e Università Capraia e Limite
Uno dei temi del momento nell'Empolese Valdelsa è la scuola. Per la precisione è l'accorpamento degli istituti, che sta creando malumori in alcuni comuni. Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite, ha deciso di intervenire sulla questione.

“Esprimo forte contrarietà ai processi di accorpamento che interessano l’area dell’Empolese Valdelsa, voluti dal Governo italiano che riduce ancora una volta gli stanziamenti per la Pubblica istruzione. Tali scelte avvieranno negli anni un significativo ridimensionamento dell’intera rete scolastica, con conseguenze negative per il nostro territorio e in particolare per i Comuni di dimensioni medio-piccole. Ci stiamo adoperando per percorrere tutte le strade possibili, comprese eventuali azioni legali, per mantenere il Comprensivo di Capraia e Limite e garantire la propria autonomia e identità. Abbiamo già incontrato i rappresentanti dei genitori delle varie classi del nostro Istituto Comprensivo e il Dirigente scolastico, e saremo presenti anche all’incontro pubblico organizzato per lunedì 10 novembre, alle ore 20.30, presso il Circolo Arci di Limite sull’Arno, durante il quale ribadiremo la nostra preoccupazione e contrarietà al dimensionamento scolastico. In quella occasione definiremo le azioni che, unitamente a tutte le componenti della scuola, metteremo in atto”. 

