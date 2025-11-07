Agguato al bus, i tifosi del Pistoia Basket raccolgono fondi per la famiglia dell’autista

I tifosi del Pistoia Basket hanno raccolto 1.480 euro da destinare ai familiari di Raffaele Marianella, l’autista ucciso nell’agguato al bus che riportava a casa i supporter biancorossi dopo la trasferta di Rieti. La raccolta è avvenuta domenica scorsa fuori dal palasport, in occasione della partita contro la Fortitudo Bologna. Il bonifico è già stato effettuato. «Grazie a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo – ha scritto la Baraonda Biancorossa sui social – e un ringraziamento anche ai ragazzi della Fossa dei Leoni di Bologna per la loro solidarietà».

