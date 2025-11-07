Al Piccolo Museo del Giocattolo fumettisti, poesia e musica: tre eventi a novembre

"Il mondo dei fumettari è in rivolta dopo la copertina di Linus, diretto dal Maestro Igort realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Centinaia di post di disegnatori, sceneggiatori, inchiostratori, coloristi e di tutte le maestranze che a vario titolo orbitano nel mondo della Nona Arte. Il punto è che senza educazione al bello si rischia di essere travolti dalle tecnologie. Senza educazione al lavoro e all'arte il rischio è che questo mondo venga travolto come mille altri: cucina spazzatura, vestiti spazzatura etc. Il vero artigiano scomparirà anche in questo mondo se non si educa alla bellezza". Così scrive Paolo Grasso del Piccolo Museo del Giocattolo di Cerreto Guidi annunciando i prossimi appuntamenti di novembre: "Nel suo piccolo il PMG sta cercando di costruire un posto libertario e paritario dove ci si possa confrontare ed esprimere. Servono delle regole ovviamente ma nessuna regola potrà mai spiegare il sacrifico, il lavoro, lo studio e la creatività di un fumetto o graphic novel o altra forma di espressione artistica. Restiamo umani e umili e senza pretese, se non quella di difendere la bellezza che obtorto collo verrà travolta dalle tecnologie se insieme non attiviamo una forma di resistenza culturale sdoganando rivalità e piccoli scogli di popolarità e fama legati a forme di privilegio. O ne usciamo uniti o uniti ne verremo travolti tutti. Coltiviamo sogni seminiamo cultura.

Per questo motivo a Novembre abbiamo deciso di promuovere tre eventi ed aprirci a nuove collaborazioni con artisti/e, Festival, Case Editrici. Ecco i tre appuntamenti che allargano l'orizzonte a nuove dimensioni artistiche.

Si parte il 15 Novembre alle 20 con Emanuele Giordana: Giornalista e scrittore con Apericena con autore

Un frikkettone prestato al giornalismo o un giornalismo venato di suggestioni viaggerecce e libertarie? Emanuele Giordana, professione reporter, disegna una parabola letteraria iniziata nei ruggenti Settanta con "Campa cavallo che l'erba cresce", il primo manuale di coltivazione dell'erba di cui Giordana fece copertina e disegni. Poi è stata la volta di "Viaggio all'Eden", un lungo racconto dei luoghi del viaggio in Oriente che si faceva sempre nei ruggenti Settanta e che Giordana ha poi rivisitato 40 anni dopo. E intanto saggi sui confini, le guerre, le tenebre nascoste sotto le spiagge dorate del Sudest asiatico. Non un viaggio nostalgico nella memoria ma il racconto di una generazione che ebbe la fortuna di avere 15 anni nel 1968 quando la società italiana cambiò rapidamente nel giro di dieci anni. Nel bene e nel male. Ma, nonostante gli anni di piombo, con una dose massiccia di anni luce: squarci che ora tocca riempire con altre nuove suggestioni da parte di chi vorrà venire a chiacchierare con Emanuele.

21 Novembre ore 20 Rigenerazione, Apericena concerto con lettura

"Rigenerazione" è un progetto performativo-poetico che si configura come una lettura-concerto in cui testi, voce, sonorità elettroniche e acustiche si fondono per creare un'esperienza immersiva. La performance esplora il concetto di rigenerazione inteso come processo organico di riproduzione, rinascita e trasformazione della parola, degli uomini delle comunità, dei legami in seno a queste, dell'ambiente e dello spazio interiore ed umano.

Salvatore La Tona: Insegnante nella periferia di Lione e poi all'Università di Strasburgo, ha trasformato le sue esperienze in arte impegnata, combinando poesia, musica e cinema. Organizza Festival in Sicilia e Strasburgo.

Gianmarco Varsalona: Chitarrista Metal. Ha militato in diverse band Metal e Alternative della scena Underground Italiana. Dal 2023 è attivo col il progetto Assssa dove esplora sonorità che spaziano tra il metal tribalecadenzato, trash, hardcoree groove. Attualmente lavora sul primo EP in uscita a Novembre 2025.

28 Novembre ore 20 - Apericena con Autore Pasquale Qualano 40 anni di Back to the Future

Fumettista e scultore, nato a Torre del Greco nel 1974, Pasquale Qualano collabora con diverse case editrici italiane ed estere in qualità di copertinista e disegnatore. Tra le sue pubblicazioni ci sono Marvel (She-hulk), The One (GG Studio) e la campagna pubblicitaria della Tim Sport. Ha lavorato come copertinista e disegnatore per Zenescope Entertainment nelle testate Moonstone e Lady Death Universe, mentre, per Aspen Comics illustra, sia nel ruolo di copertinista che di disegnatore, Soulfire, Idolized, EA: Iris vol #4 e Dellec. Per Titan Comics illustra le copertine di Warhammer, Robotech, Doctor Who mentre subentra, come disegnatore, nella serie Torchwood, Doctor Who e Robotech. Ha lavorato per Disney / Marvel come illustratore nel libro Guardians of the Galaxy: Gamora ‘s galactic showdown. Per Dynamite è copertinista e disegnatore di varie serie tra cui Pathfinder, Ash vs Army of Darkenss, Dejah Thoris “ the Garden of Mars”, Red Sonja, Bettie Page, Vampirella e Elvira Mistress of Dark. Sul territorio francese, lavora per Soleil al fumetto del Paris Saint Germain.

Disegnatore per la serie Disney’s Gargoyles, Per DC Comics su Harley Quinn , Batman '66,DC Bombshells,DC Bombshells United e la serie Dc Comics Vs Vampires, All Out War, Batman The Brave and the Bold, Animal Man. Attualmente al lavoro sulla serie dei Gatchaman per Tatsunoko/Mad Cave, Blue Falcon and Dynomutt di Hanna & Barbera/Warner Bros pubblicato da Dynamite Entertainment. La prenotazione è obbligatoria al 3474979742

Fonte: Piccolo Museo del Giocattolo

