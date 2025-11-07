Al via la quinta edizione del progetto Gutenberg, gli studenti di Fucecchio diventano editori

Per il quinto anno consecutivo torna nelle scuole di Fucecchio il progetto Gutenberg, il percorso di promozione della lettura nel quale gli studenti si trasformano in veri e propri editori. Ideato da Terzostudio e realizzato grazie al contributo delle amministrazioni comunali coinvolte con il coordinamento degli insegnanti, il progetto Gutenberg vede protagoniste le classi quarte delle scuole primarie del Comune di Fucecchio.

Ogni studente ha ricevuto, direttamente per mano della sindaca Emma Donnini, il quaderno con i dieci testi finalisti del bando di concorso per scrittori dell'infanzia promosso da Terzostudio nel mese di settembre, insieme al tesserino di giudice e alla scheda con la quale dovrà dare i propri voti a ciascuna fiaba. Gli studenti avranno quaranta giorni di tempo per leggere i testi e formulare il proprio giudizio, dal quale scaturirà la fiaba vincitrice che sarà poi pubblicata. Dopo la scelta della fiaba, gli studenti dovranno scegliere anche l’illustrazione più adatta ad intrecciarsi con il testo tra le dieci tavole finaliste scaturite dal bando rivolto agli illustratori per l'infanzia. L’autore della tavola vincitrice dovrà poi realizzarne altre e con esse si andrà alla pubblicazione del testo. Alla fine del percorso, che unisce così un concorso letterario e un concorso per illustratori, ogni bambino riceverà una copia del libro che ha contribuito a realizzare.

Il progetto

Il progetto Gutenberg è molte cose insieme: oltre ad essere un concorso nazionale per scrittori e illustratori di letteratura per l’infanzia, è prima di tutto un strumento molto efficace per stimolare la lettura nei bambini, che sono prima lettori, poi giudici ed infine editori. Nelle prime quattro edizioni il progetto ha visto coinvolti dai 300 fino agli oltre 500 bambini delle classi quarte e quinte elementari dell’Istituto Comprensivo Fucecchio e dell’Istituto Don Milani di Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti. Il libro vincitore della prima edizione, nell'anno scolastico 2021/2022, è stato “Edo Bomba” (testo di Beatrice Putti e illustrazioni di Laura Fedele), quello dell'edizione 2022/2023 “Il raccoglitore di lacrime” (testo di Elena Lampugnani e illustrazioni di Giorgia Haran), quello del 2023/2024 “Un mostro di maestra” (testo di Chiara Bonfanti e illustrazioni di Jessica Fabbietti), ed infine quello della passata edizione 2024/2025 “Cane Brutto” (testo di Andrea D’Amico le illustrazioni di Emma Guandalini).

