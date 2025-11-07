Ancora bus bloccati da auto in sosta vietata in zona Cisanello: Autolinee toscane valuta azioni legali

at- autolinee toscane rende noto di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare la possibilità di intraprendere azioni legali sia civili che penali nei confronti dei proprietari degli autoveicoli che hanno bloccato il servizio di trasporto pubblico su gomma a Pisa nella zona di Cisanello e più precisamente presso la rotatoria Massart.

Purtroppo, oramai non si tratta più di casi sporadici e isolati, ma di una situazione che in maniera strutturale si verifica quasi quotidianamente provocando gravi disagi ai clienti del servizio gestito da at che si trova costretta non solo a dover attendere la liberazione della strada per poter proseguire il servizio, ma anche a ridisegnare i percorsi di molti bus per evitare di incorrere nell’imbottigliamento in quella zona.

Negli ultimi giorni, addirittura, si sono verificati ben setti blocchi del servizio, e precisamente due il 27 novembre; uno il 29 novembre, tre il 3 novembre e uno il 5 novembre 2025. In un caso, addirittura, il proprietario dell’autoveicolo prima di spostarlo ha aggredito verbalmente il conducente del bus at.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa