Bambino di due anni cade dal balcone di casa, è salvo

Un bambino di circa due anni è caduto dal balcone del primo piano della sua abitazione a Firenze. È stato trovato sul marciapiede da alcuni passanti, che hanno dato l’allarme. Il piccolo, di origine algerina, è stato trasportato all’ospedale pediatrico Meyer: le sue condizioni sono buone e si trova ricoverato solo per precauzione. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo si sarebbe sporto dal balcone e caduto mentre il padre, in casa con l’altra figlia, non si sarebbe accorto di nulla. Sul posto è intervenuta la polizia.

