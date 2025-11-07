Mentre la figlia è al Meyer, scrive un libro per bambini: il ricavato andrà all'ospedale

Da una grande paura è nato un gran gesto di solidarietà. Mentre la figlia era ricoverata al Meyer, una giovane di Castelfranco di Sotto ha deciso di scrivere un libro. Lo ha pubblicato grazie a una raccolta fondi e ora lo si può acquistare con un contributo volontario, il ricavato andrà al Meyer.

Questa bella storia ha come protagonista Giulia Greco, che sui social è nota come La Mamma di Rebelle (su Facebook) o col nomignolo di Giugy. Residente nella Zona del Cuoio, ha scritto in libro per bambini e bambine 'Buffo e Rebelle' e racconta di averlo fatto in una notte, durante il ricovero della figlia.

"Le avevano messo l'ago-canula, e lei ne era spaventata. Quindi ho inventato questa storia sull'unicorno per cercare di tranquillizzarla e lei stessa lo ha chiamato Buffo" racconta Giulia Greco. E ancora: "Durante il ricovero, mi sono promessa che se fosse andato tutto bene, avrei condiviso la storia con altre persone, specialmente altri bambini. E il ricavato lo avrei donato all'ospedale Meyer".

Tutto è andato per il verso giusto, la mamma ha fatto una raccolta fondi su gofundme e trovato le risorse per mettere su carta 'Buffo e Rebelle'. E così eccoci alla pubblicazione con Carmignani Editrice, con sede a Staffoli. Ma non prima di aver fatto una prima donazione al Meyer proprio grazie alla raccolta fondi.

Il libro tratta dell'importanza dell'amicizia e la bellezza di supportare e aiutare il prossimo. Non ha un prezzo e si può acquistare con un contributo volontario che verrà donato al Meyer: si può comprare contattando su Facebook la stessa Giulia Greco o La mamma di Rebelle, oppure su Instagram Giugygreek.

Notizie correlate