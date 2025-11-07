Chiude Pam Panorama a I Gigli, domani sciopero e presidio Filcams Cgil

La Filcams CGIL Firenze proclama uno sciopero per l’intero turno di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di Pam Panorama del centro commerciale I Gigli (Campi Bisenzio) per domani sabato 8 novembre 2025.

Lo sciopero sarà accompagnato da un presidio a partire dalle ore 10.00 davanti alla Corte Lunga del centro commerciale.

La mobilitazione è indetta contro il licenziamento di 45 lavoratrici e lavoratori e contro l’annunciata chiusura del punto vendita Pam Panorama di Campi Bisenzio, decisione che rappresenta un durissimo colpo occupazionale e sociale per il territorio.

La Filcams CGIL esprime solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, chiedendo all’azienda di ritirare i licenziamenti e di aprire immediatamente un confronto con le organizzazioni sindacali per trovare soluzioni alternative alla chiusura.

“Non possiamo accettare che una scelta aziendale scarichi ancora una volta il prezzo sulle persone che lavorano. Chiediamo tutele, responsabilità sociale e rispetto per chi ogni giorno garantisce il servizio e la presenza sul territorio,” dichiara la Filcams CGIL Firenze.

La partecipazione al presidio è aperta a tutta la cittadinanza, alle istituzioni e alle forze sociali che vogliono sostenere la vertenza e difendere l’occupazione.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

