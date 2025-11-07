'Civico 0', appuntamenti all'Archivio Storico e a Palazzo Leggenda

Proseguono gli appuntamenti del nuovo ciclo denominato “Civico 0. La biblioteca è casa” anche all’Archivio Storico comunale di Empoli (via Torricelli, 58/A) dove martedì 11 e martedì 18 novembre 2025, dalle 15.30 alle 17.30 si terrà una lezione-laboratorio con esercitazione pratica su ‘Scrivere nel Medioevo e nel Rinascimento’, a cura dell’associazione Amici dell’Archivio Storico di Empoli. Per prenotazioni scrivere a stefaniaterreni52@gmail.com

A Palazzo Leggenda (via Paladini), ‘Civico 0’ porterà venerdì 14 novembre, alle 17, Una torre di storie… in lingua! Tornano le letture in lingua francese Bibliofrance con laboratorio a partire dal libro La Grande Fabrique de mots di Agnès de Lestrade et Valeria Docampo. (attività da 7 a 11 anni) L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione Fil Rouge docenti francese. La prenotazione è consigliata.

Sabato 15 novembre (sempre per Civico 0), dalle 10, incontro in modalità interattiva e laboratoriale dal titolo “Crescere insieme. Pratiche di salute fisica, psichica ed emotiva dal concepimento ai primi anni di vita”. Come si sviluppa la capacità di amare? Pratiche in grado di favorire la capacità di stare insieme e cooperare, invece di “essere contro”, a cura di Ornella Piccini, psicoanalista. È raccomandata la partecipazione dei figli di qualsiasi età.

Evento in collaborazione con l’associazione L’Albero che cammina e l’associazione Culturale Il Ponte.

I TRE SABATI CON "OKKIO ALLE PAROLE" - Sabato 15, 22 e 29 novembre, alle 16, Come parliamo con gli amici ed in famiglia? Il laboratorio propone una riflessione sul nostro modo di parlare in casa, a scuola, con gli amici… Saranno proposte attività pratiche di familiarizzazione con il concetto di discorso d’odio e linguaggio inclusivo. Laboratorio da 10 anni e famiglie. Prenotazione consigliata. A cura di Silvia Volpi, iniziativa realizzata in collaborazione con l’associazione Culturale Il Ponte.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa