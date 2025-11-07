Bacchereto, la finale del concorso nazionale di poesia

Bacchereto torna ad essere dimora di parole e silenzi significativi. Sabato 8 novembre 2025, alle ore 16.30, nella suggestiva cornice della Sala delle Cerimonie “Don B. Bartolini” (Piazza G. Verdi), si terrà la cerimonia di premiazione del 16° Concorso Nazionale di Poesia Bacchereto, manifestazione sostenuta dal Comune di Carmignano, dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Prato, con la collaborazione della Polisportiva Bacchereto.

La manifestazione prosegue sotto la guida appassionata del suo Presidente, Luigi Petracchi, artista pluripremiato e da sempre anima del Premio, che ne custodisce lo spirito originario: la poesia come incontro, ascolto, dono.

L’edizione 2025 ha fatto registrare 543 partecipanti provenienti da tutta Italia, a conferma del valore culturale dell’iniziativa. Dalla selezione sono emersi 5 autori premiati e 2 riconoscimenti speciali, scelti per intensità poetica, originalità e capacità evocativa.

Nel corso dell’appuntamento saranno annunciati i nomi dei vincitori e le poesie verranno interpretate dall’attrice Francesca Stampone, capace di restituire alle parole la loro forza performativa. A impreziosire la serata, una performance di musica e danza ideata insieme al compositore Filippo Grassi, in un intreccio tra suono, movimento e voce.

La cerimonia potrà contare su una giuria di alto profilo, guidata dalla Prof.ssa Laura Monaldi, Presidente e curatrice dell’Antologia del Premio, affiancata da:

• Prof. Riccardo Bruscagli, Professore Emerito di Letteratura Italiana.

• Dott.ssa Gloria Fossi, storica dell’arte, autrice e divulgatrice.

• Prof.ssa Sandra Landi, scrittrice e saggista.

• Prof. Alessandro Pagnini, filosofo e studioso della cultura contemporanea.

Una giuria che non si limita a valutare, ma interpreta, ascolta, custodisce le voci che emergono.

Come da tradizione, i restanti finalisti avranno la possibilità di declamare il proprio elaborato, offrendo al pubblico l’esperienza diretta della parola poetica.

La serata si concluderà con un rinfresco offerto dalla Polisportiva Bacchereto, in un clima di convivialità e incontro.

Ingresso libero.

