Concorso pubblico per un funzionario tecnico al Comune di Certaldo

Il Comune di Certaldo rende noto che è stato indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Funzionario Tecnico”, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (E.Q.).

Presentazione della domanda:

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento – www.inPA.gov.it, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 487/1994.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal 4 novembre 2025 e verrà disattivata alle ore 23:59 del 19 novembre 2025.
Dopo tale termine non sarà più possibile accedere alla piattaforma né inviare la domanda di partecipazione.

Requisiti di ammissione:

Per partecipare al concorso è richiesto, tra gli altri requisiti previsti dal bando, il possesso del seguente titolo di studio:
Laurea in Ingegneria Edile (o titolo equipollente secondo la normativa vigente).

Prove d’esame:

Nel caso in cui il numero delle candidature risulti elevato, l’Amministrazione potrà disporre, a proprio insindacabile giudizio, una prova preselettiva consistente in quiz a risposta sintetica o multipla su materie d’esame, logica, ragionamento numerico e/o psicoattitudinale.

Le prove d’esame consisteranno in:

una prova scritta,
una prova a contenuto teorico-pratico,
una prova orale,
finalizzate ad accertare il possesso delle competenze richieste per le funzioni proprie del profilo professionale.

Calendario delle prove:

Prova scritta: venerdì 28 novembre 2025, ore 9:00, presso la Sala del Consiglio Comunale, Piazza Boccaccio n.13 – Certaldo;
Prova orale: venerdì 5 dicembre 2025, ore 9:00, presso la Sala del Consiglio Comunale, Piazza Boccaccio n.13 – Certaldo.

Al termine delle prove, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto dai candidati, applicando – in caso di parità – le preferenze previste dalla normativa vigente.

Il bando completo, con i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Certaldo e sul Portale InPA.

