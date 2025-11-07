"Del Campana Guazzesi" si racconta: l'incontro a San Miniato sulle ultime innovazioni e iniziative

"L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Del Campana Guazzesi" si racconta": l'appuntamento è per lunedì 10 novembre, alle ore 18, nella sede in piazzetta di Pancole a San Miniato. L'evento sarà l'occasione per illustrare le innovazioni realizzate nella struttura dal 2023 a oggi e le iniziative in corso. In programma gli interventi del direttore Francesco Fariello, del sindaco Simone Giglioli e dell'architetto Emilio Bertini. Altre informazioni nella locandina di seguito.
Notizie correlate
Tutte le notizie di San Miniato
San Miniato
Attualità
6 Novembre 2025
"Il popolo armeno è ammirabile per la fedeltà al Vangelo e la difesa ininterrotta della propria cultura malgrado le continue guerre che hanno via via limitato il suo territorio. La [...]
San Miniato
Attualità
6 Novembre 2025
L'udienza era stata stata fissata, a circa 3 anni dall'incidente, lo scorso 4 novembre, ma l'ufficio del Giudice di Pace era chiuso. La segnalazione arriva da San Miniato dove, come [...]
San Miniato
Attualità
5 Novembre 2025
Al via la nuova edizione del progetto di orientamento scolastico Tanning Orienteering, promosso da UNIC-Concerie Italiane col supporto di Assoconciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola finalizzato a promuovere [...]
<< Indietro