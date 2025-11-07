'Figlie del Fuoco' a Montopoli: teatro sociale contro la violenza di genere

Dal 28 al 30 novembre la Compagnia Teatrale Passepartout porta a Montopoli in Val d’Arno il progetto “Strega, donna et maliarda”, patrocinato dal Comune di Montopoli in Val d’Arno e inserito nel cartellone di eventi promossi dal Comune contro la violenza di genere, in continuità con le iniziative legate al 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tre giorni di teatro e partecipazione per esplorare, attraverso il linguaggio scenico, i temi della violenza di genere, della libertà e del rispetto reciproco.

L’iniziativa prevede un percorso teatrale gratuito, aperto a donne e uomini, senza limiti di età e senza bisogno di esperienze pregresse.

Ogni persona potrà scegliere liberamente come partecipare: prendendo parte attiva sia ai laboratori che allo spettacolo finale, oppure frequentando solo i laboratori, o ancora assistendo come semplice spettatore alla restituzione pubblica.

Gli incontri si svolgeranno alla Pubblica Assistenza di Montopoli venerdì 28 novembre (ore 21.00–23.00) e sabato 29 novembre (ore 10.00–18.00), mentre domenica 30 novembre (ore 9.00–11.00) si terrà l’ultima parte del lavoro al Giardino del Museo Civico.

Alle ore 11:30 di domenica seguirà la restituzione finale “Figlie del Fuoco”, uno spettacolo itinerante dal Museo Civico di Palazzo Guicciardini fino a Piazza San Matteo (in caso di maltempo, alla Sala Pio XII).

Chi lo desidera – consigliano gli organizzatori – potrà arrivare un po’ prima per visitare il museo e poi seguire il percorso scenico attraverso il borgo.

“La figura della strega ci parla ancora oggi: è la voce di chi non si piega, di chi resta se stesso anche quando è scomodo”, raccontano i membri della compagnia. “L’idea di questo progetto è creare uno spazio per ascoltarsi e riconoscersi: da soli si fa poca strada, insieme qualcosa si accende!".

Un piccolo momento di comunità, dove il teatro diventa un modo per stare insieme e riflettere su ciò che ci riguarda tutte e tutti.

Per informazioni e prenotazioni ai laboratori: 334 8462218

Fonte: Passepartout APS - Ufficio stampa