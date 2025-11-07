Furto in una galleria d’arte a Firenze: rubata una scultura in via del Corso

Colpo in pieno centro a Firenze: una scultura è stata rubata dalla galleria Bel Air Fine Art di via del Corso, strada pedonale molto frequentata. A scoprire il furto, avvenuto nel pomeriggio del 6 novembre intorno alle 17, è stato il direttore della galleria, che ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le Volanti e la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi alla ricerca di impronte e tracce utili a individuare i responsabili. Indagini in corso da parte della polizia di Stato.

