Furto su un treno alta velocità, arrestati in due

Nei giorni scorsi, il Compartimento di Polizia Ferroviaria della Toscana ha effettuato una vasta operazione di controllo straordinario del territorio, denominato “Viaggiare Sicuro”, inserita in una più ampia attività del medesimo tenore svolta in ambito nazionale e finalizzata ad aumentare i livelli di sicurezza all’interno degli scali ferroviari e dei viaggiatori che si muovono con il treno.

I controlli hanno consentito di rintracciare e assicurare alla giustizia due cittadini colpiti da ordine di custodia cautelare in carcere, uno dei quali deferito anche in stato di libertà per il tentativo di furto commesso a bordo di un treno Alta Velocità, nonché di deferire in stato di libertà ulteriori 6 persone, 4 delle quali in concorso tra loro per il reato di ricettazione.

L’operazione Viaggiare Sicuri testimonia il costante impegno della Polizia Ferroviaria nel garantire la sicurezza dei viaggiatori e nel contrastare ogni forma di illegalità.